2020-07-30T15:11:39+03:00
Происшествия

Шестерых членов ОПГ в Саратове будут судить за попытку сбыть наркотики и легализацию денег

Банду накрыли в марте 2019 года
Ольга Симонова
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В Саратовской области в суд направлено дело в отношении шести членов ОПГ в возрасте от 24 до 38 лет. В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в десяти эпизодах покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путем.

- Следствие считает, что не позднее апреля 2018 года 26-летний саратовец создал группу, которая специализировалась на бесконтактном сбыте синтетических наркотиков. Двое горожан занимались получением крупных партий наркотиков, а затем передавали лично или через тайники подельникам. Те, в свою очередь, фасовали и делали закладки в Саратове и Энгельсе, а координаты отправляли главарю, который сообщал их покупателям, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Чтобы легализовать доходы от продажи наркотиков, лидер ОПГ совершил операции с деньгами и другим имуществом в сумме 670 тыс. рублей.

Злоумышленников накрыли в марте 2019 года, из оборота изъяли более 2,5 кг «синтетики».

Точку в деле поставит Кировский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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