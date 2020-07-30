Шестерых членов ОПГ в Саратове будут судить за попытку сбыть наркотики и легализацию денег
В Саратовской области в суд направлено дело в отношении шести членов ОПГ в возрасте от 24 до 38 лет. В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в десяти эпизодах покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путем.
- Следствие считает, что не позднее апреля 2018 года 26-летний саратовец создал группу, которая специализировалась на бесконтактном сбыте синтетических наркотиков. Двое горожан занимались получением крупных партий наркотиков, а затем передавали лично или через тайники подельникам. Те, в свою очередь, фасовали и делали закладки в Саратове и Энгельсе, а координаты отправляли главарю, который сообщал их покупателям, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Чтобы легализовать доходы от продажи наркотиков, лидер ОПГ совершил операции с деньгами и другим имуществом в сумме 670 тыс. рублей.
Злоумышленников накрыли в марте 2019 года, из оборота изъяли более 2,5 кг «синтетики».
Точку в деле поставит Кировский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU