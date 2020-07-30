2020-07-30T14:53:57+03:00
Происшествия

В Балакове девушка заказала себе доставку на дом с чужой карты и попала под статью

Списание заметила владелица карты и пошла в полицию
Ольга Симонова
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В Балакове Саратовской области на скамью подсудимых попала 17-летняя местная жительница. Ее обвиняют в краже с банковского счета.

- Следствие считает, что подросток 25 апреля 2020 года нашла на улице карту и забрала себе. Дома она с телефона заказала товары с доставкой на дом, рассчитавшись деньгами с чужого счета, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

СМС о списании 1 805 рублей получила владелица карты. Женщина заблокировала ее и обратилась в полицию. Там установили механизм хищения и личность злоумышленницы.

Девушка призналась в содеянном и возместила ущерб. Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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