2020-07-30T13:52:19+03:00
Общество

Выплаты от трех до семи лет назначили родителям 63 тыс. саратовских детей

Маткапитал больше не учитывается в общем доходе семьи при назначении выплаты
Ольга Симонова
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В Саратовской области выплата на детей от трех до семи лет назначили родителям 63,1 тыс. ребят.

- Ежемесячно на каждого ребенка начисляется 4 854 рубля. При этом среднедушевой в семье не должен превышать 9 521 рубля в месяц, — сообщили «КП-Саратов» в Минтруда.

При обращении за выплатой в 2020 году она начисляется за истекшее время, но не ранее чем с 1 января 2020 года и не ранее, чем со дня достижения ребенком возраста трех лет.

Оформить выплату можно через соцзащиту, МФЦ или портал Госуслуг.

Также в силу вступил закон, отменяющий учет средств маткапитала в общий доход семьи при назначении выплаты на детей. Это позволило расширить круг саратовских семей, имеющих право на этот вид помощи от государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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