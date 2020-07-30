В Саратовской области в последний день июля разбушуются грозы

30 Июль 2020 2020-07-30T13:38:58+03:00

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В Саратовской области завтра, 31 июля, ожидаются грозы.

- Во время молний усилится ветер до 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

При этом по 2 августа в области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU