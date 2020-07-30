2020-07-30T12:28:48+03:00
Общество

На улицах Саратовской области совершается каждое третье преступление

За полгода их число выросло на 3%
Ольга Симонова
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Прокуратура Саратовской области проанализировала преступность за полгода и пришла к выводу, что число преступлений выросло.

- За шесть месяцев 2020 года их зарегистрировано 15,2 тыс., что на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Преступления совершили 5,8 тыс. человек. Из них 74% не имели постоянного источника дохода, 62% — рецидивисты, 42% людей пошли на преступление пьяными или под наркотиками.

Основная часть преступлений (81,4%) зафиксирована в городах и поселках городского типа — 12 336. В селах зарегистрировано всего 2 815.

Почти треть преступлений — это тяжкие и особо тяжкие, таких 29,6%.

При этом примерно каждое четвертое преступление совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и компьютерной информации.

Несмотря на общий рост преступлений, убийств стало меньше на 12,5%, а причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, — на 24,4%.

Зато каждое второе злодеяние — это хищения чужого имущества. Среди них 65,8% — кражи.

За полгода выявлена почти тысяча преступлений экономической направленности, а коррупционной направленности — пресечено около 400. К уголовной ответственности привлечены 126 должностных лиц.

На улицах Саратовской области совершается каждое третье преступление, однако их количество сократилось на 10,4%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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