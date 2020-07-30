Саратовец пытался дать деньги поймавшему его за пьянство полицейскому

30 Июль 2020 2020-07-30T12:12:47+03:00

Теперь в отношении него возбудили уголовное дело

Изменить размер текста: A A

В Волжском районе Саратова будут судить 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на дачу взятки.

- Днем 15 июля в передвижном пункте полиции на Большой Затонской мужчина пытался передать правоохранителю 2 тыс. рублей, чтобы тот не привлекал его за появление в пьяном виде. Однако теперь вместо административного на него возбудили уголовное дело, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Материалы направлены мировому судье судебного участка №3 Волжского района.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU