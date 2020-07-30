2020-07-30T12:12:47+03:00
Происшествия

Саратовец пытался дать деньги поймавшему его за пьянство полицейскому

Теперь в отношении него возбудили уголовное дело
Ольга Симонова
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В Волжском районе Саратова будут судить 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на дачу взятки.

- Днем 15 июля в передвижном пункте полиции на Большой Затонской мужчина пытался передать правоохранителю 2 тыс. рублей, чтобы тот не привлекал его за появление в пьяном виде. Однако теперь вместо административного на него возбудили уголовное дело, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Материалы направлены мировому судье судебного участка №3 Волжского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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