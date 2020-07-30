Завтра начальник ГИБДД по Саратовской области проведет прямую линию
Задать свой вопрос можно будет с 11:00 до 12:00
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Завтра, 31 июля, начальник Управления ГИБДД по Саратовской области полковник полиции Павел Свиридов проведет прямую линию.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, задать свой вопрос можно будет с 11:00 до 12:00.
Для этого нужно набрать номер 8(8452) 24-40-99.
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ИСТОЧНИК KP.RU