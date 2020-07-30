Завтра начальник ГИБДД по Саратовской области проведет прямую линию

30 Июль 2020 2020-07-30T12:48:43+03:00

Задать свой вопрос можно будет с 11:00 до 12:00

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Завтра, 31 июля, начальник Управления ГИБДД по Саратовской области полковник полиции Павел Свиридов проведет прямую линию.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, задать свой вопрос можно будет с 11:00 до 12:00.

Для этого нужно набрать номер 8(8452) 24-40-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU