2020-07-30T12:02:01+03:00
Происшествия

Подросток с другом ходили к соседке воровать полотенца, шторы, картину с кроликом

Они раскаялись перед следователями за содеянное
Ольга Симонова
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В Марксе Саратовской области будут судить 15 и 19-летнего юношей. Их обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище.

- Следствие считает, что декабрьским вечером 2019 года подросток с более старшим товарищем, проживающим по соседству, решили обокрасть квартиру соседки на первом этаже, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Парни знали, что женщина уехала из жилища, залезли на балкон. Один из них выбил ногой пластиковую балконную дверь. Уже в помещении злоумышленники нашли две сумки с постельным бельем, полотенца, пледы, картину с изображением кролика. Имущество ребята вынесли через балкон и в тот же день вернулись за новой порцией украденного.

В этот раз они украли три чехла от диванных подушек и две шторы. Последствия визита хозяйка квартиры обнаружила, вернувшись домой. Ей причинен ущерб 10 545 рублей.

После заявления потерпевшей полиция нашла парней. На следствии они во всем раскаялись и возместили ущерб. Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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