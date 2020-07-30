2020-07-30T12:45:30+03:00
Общество

В Саратове разыскивают мужчину с татуировкой группы крови

Гражданин пропал в июле
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове разыскивают Игоря Казакова 1972 года рождения.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, мужчина проживал на Ново-Крекингской улице, 27. В июле 2020 года он ушел из дома и о нем ничего не известно.

Приметы гражданина: на вид 32 года, рост 170-175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы средней длины, серые глаза.

Он был одет в черную футболку и голубые джинсы, обут в белые сланцы.

Из особых примет — шрам в две трети лба, на левой стороне груди татуировка в виде группы крови «А-2».

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщать по телефонам: 8(8452) 92-88-38, 92-87-06 (круглосуточно), или в ближайший отдел полиции, а также по телефону 02.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При ремонте тротуаров в Саратове с корнем вырвали ели
Роспотребнадзор в Саратове дал рекомендации по коронавирусу: ограничения продлеваются на август
На улицах Саратовской области совершается каждое третье преступление
В Саратовской области 87 пациентов «ковидных» госпиталей находятся под аппаратами ИВЛ
Саратовец пытался дать деньги поймавшему его за пьянство полицейскому
Завтра начальник ГИБДД по Саратовской области проведет прямую линию
Подросток с другом ходили к соседке воровать полотенца, шторы, картину с кроликом
Стрелюхин призвал не монополизировать рынок строительства жилья для детей-сирот
В Саратове разыскивают мужчину с татуировкой группы крови
Девочка из Балакова решила стать наркодилером и попала на скамью подсудимых
Андрей Архипов: Наша задача обеспечить продолжение работы заводов РМК и «Нефтемаш-Сапкон»
Александра Гайдука оставили под стражей
От коронавируса скончалась 58-летняя жительница Саратовской области
Парень из Балакова получил срок за удар ножом подростка и спаивание девочки
eSIM от Билайн: дистанционное подключение за 5 минут