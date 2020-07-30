В Саратове разыскивают мужчину с татуировкой группы крови

30 Июль 2020 2020-07-30T12:45:30+03:00

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В Саратове разыскивают Игоря Казакова 1972 года рождения.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, мужчина проживал на Ново-Крекингской улице, 27. В июле 2020 года он ушел из дома и о нем ничего не известно.

Приметы гражданина: на вид 32 года, рост 170-175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы средней длины, серые глаза.

Он был одет в черную футболку и голубые джинсы, обут в белые сланцы.

Из особых примет — шрам в две трети лба, на левой стороне груди татуировка в виде группы крови «А-2».

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщать по телефонам: 8(8452) 92-88-38, 92-87-06 (круглосуточно), или в ближайший отдел полиции, а также по телефону 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU