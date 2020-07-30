2020-07-30T11:25:38+03:00
Происшествия

Девочка из Балакова решила стать наркодилером и попала на скамью подсудимых

Она попыталась продать «синтетику» местному жителю
Ольга Симонова
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В Балакове Саратовской области на скамью подсудимых попала 17-летняя девушка. Ее обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере и покушении на их сбыт.

- Следствие считает, что 4 декабря 2019 года в подъезде дома по улице Ленина подросток попыталась сбыть синтетический наркотик местному жителю. Однако злоумышленницу задержали полицейские, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Позже девушка купила «синтетику» и хранила вещество при себе, пока ее не задержала полиция 10 января.

Экспертиза доказала, что это были наркотики.

Девушка своей вины так и не признала. Точку в деле поставит суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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