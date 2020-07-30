Федор Смолов вернулся из Испании в московский «Локомотив»
Футболист Федор Смолов, начавший свою спортивную карьеру в Саратове, вернулся в московский «Локомотив».
Клуб начал готовиться к новому сезону через неделю после окончания РПЛ-2019/20, в которой занял второе место и получил путевку в Лигу Чемпионов.
- Федор вчера проходил тесты, сегодня принял участие в тренировке. Он находится в прекрасном настроении — понюхал заморского пороха и вернулся к нам. Мы очень верим в Федора. Мы напряженно работаем. Ждем, что Федор проведет хороший сезон, — приводит ТАСС слова генерального директора футбольного клуба Василия Кикнадзе.
Отметим, что Смолов выступает за «Локомотив» с сезона 2018/2019. Он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.
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ИСТОЧНИК KP.RU