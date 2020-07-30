В Саратове 26 пожарных тушили дом на Новоузенской
Площадь возгорания составила 56 кв. м
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Вчера, 29 июля, 26 пожарных и пять единиц техники выехали тушить нежилой деревянный дом на Новоузенской улице в Саратове.
Об этом рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.
Возгорание на площади 56 кв. м ликвидировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU