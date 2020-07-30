В Саратове 26 пожарных тушили дом на Новоузенской

30 Июль 2020 2020-07-30T10:43:25+03:00

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Вчера, 29 июля, 26 пожарных и пять единиц техники выехали тушить нежилой деревянный дом на Новоузенской улице в Саратове.

Об этом рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Возгорание на площади 56 кв. м ликвидировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU