2020-07-30T10:40:41+03:00
Происшествия

Саратовца оставили без 40 тыс. рублей и автобокса

Мужчину обманул мошенник в интернете
Дарья Вострикова
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Очередной жертвой мошенников стал житель Волжского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, он рассказал, что нашел на одном из сайтов в интернете объявление о продаже автобокса за 40 тыс. рублей.

Гражданин связался с продавцом, тот скинул в мессенджере номер банковской карты для оплаты товара.

Мужчины договорились о цене, саратовец перевел ему 38,5 тыс. рублей, но автобокс не получил. Связь с незнакомцем из интернета оборвалась.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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