Саратовца оставили без 40 тыс. рублей и автобокса
Очередной жертвой мошенников стал житель Волжского района Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, он рассказал, что нашел на одном из сайтов в интернете объявление о продаже автобокса за 40 тыс. рублей.
Гражданин связался с продавцом, тот скинул в мессенджере номер банковской карты для оплаты товара.
Мужчины договорились о цене, саратовец перевел ему 38,5 тыс. рублей, но автобокс не получил. Связь с незнакомцем из интернета оборвалась.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU