Жительница Саратовской области поверила словам мошенника и взяла для него в кредит 120 тысяч

Жительницу Калининского района Саратовской области обманули мошенники на крупную сумму.

- Женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что ее личный кабинет хотят взломать. Чтобы предотвратить это, нужно продиктовать код из СМС, а для разоблачения аферистов — взять кредит на 120 тыс. рублей и перевести эти деньги на телефонные номера. Потерпевшая поверила обманщикам и выполнила все, что они просили, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Вскоре обманутая поняла, что произошло, и пошла в полицию.

Правоохранители предупреждают граждан: сотрудники банков никогда не спрашивают пароли от банковских карт и коды из СМС. Нельзя передавать никому данные на оборотной стороне карты. В банкомате не стоит вводить информацию, которую вам сообщили неизвестные.

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