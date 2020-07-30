2020-07-30T09:35:03+03:00
Общество

Саратовские ГИБДДшники останавливали детей за рулем и отпускали с буклетами

Юным велосипедистам напомнили, что нужно надевать защитную экипировку
Ольга Симонова
Поделиться:
Ребятам напоминали о безопасности при поездках на велосипедах. Фото городской ГосавтоинспекцииРебятам напоминали о безопасности при поездках на велосипедах. Фото городской Госавтоинспекции
Изменить размер текста:

В Саратове сотрудники ГИБДД останавливали детей за рулем. Прошла акция «Велосипедисты на дороге».

- Профилактическое мероприятие состоялось в рамках профилактического мероприятия «Дети — водители двухколесного транспорта», а также в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, — рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Беседы с юными велосипедистами проводили в Детском парке, на Предмостовой площади, в сквере «Юбилейный» и на набережной Космонавтов. Ребятам давали буклеты и напоминали, что нужно использовать защитную экипировку, а на пешеходном переходе вести велосипед рядом с собой. Вечерами при поездках надо брать с собой световозвращающие элементы.

Детям вручали познавательные буклеты. Фото городской Госавтоинспекции

Детям вручали познавательные буклеты. Фото городской Госавтоинспекции

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
eSIM от Билайн: дистанционное подключение за 5 минут
Федор Смолов вернулся из Испании в московский «Локомотив»
Студенты ПИУ РАНХиГС представили проект в рамках онлайн-хакатона для предпринимателей
В Саратове 26 пожарных тушили дом на Новоузенской
В Саратовской области 12 школ вообще не имеют доступа к интернету
Саратовца оставили без 40 тыс. рублей и автобокса
Жительница Саратовской области взяла кредит ради разоблачения мошенников и попала на 120 тысяч
Карманница попалась на краже дорогого кошелька со 100 рублями
Пожар на автомойке в Балаково тушили 11 человек
Саратовские ГИБДДшники останавливали детей за рулем и отпускали с буклетами
Жительница Саратова осталась без 10 тыс. рублей из-за желания купить иномарку
В Калининском районе в смерти мужчины подозревают молодого односельчанина
Онлайн-премьера и обсуждение фильма Ричарда Эйра «Удивительная миссис Мэй» состоятся 3 августа
Саратовская область вышла на первое место по сбору зерна в ПФО
В Саратовской области за сутки 99 человек заразились коронавирусом
В Саратове убирают ларьки с одной улицы и тут же ставят такие на соседней
В Саратове распространяют фальшивые пятитысячные купюры
В Саратовской области женщина нанесла смертельный удар в сердце молодому сожителю
Саратовцам продлили запрет на посещение лесов
В Ртищеве рецидивист забил собутыльницу за сексистские высказывания о мужчинах
Синоптики рассказали, будет ли сегодня дождь в Саратовской области