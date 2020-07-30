Саратовские ГИБДДшники останавливали детей за рулем и отпускали с буклетами

30 Июль 2020 2020-07-30T09:35:03+03:00

Ребятам напоминали о безопасности при поездках на велосипедах. Фото городской Госавтоинспекции

Изменить размер текста: A A

В Саратове сотрудники ГИБДД останавливали детей за рулем. Прошла акция «Велосипедисты на дороге».

- Профилактическое мероприятие состоялось в рамках профилактического мероприятия «Дети — водители двухколесного транспорта», а также в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, — рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Беседы с юными велосипедистами проводили в Детском парке, на Предмостовой площади, в сквере «Юбилейный» и на набережной Космонавтов. Ребятам давали буклеты и напоминали, что нужно использовать защитную экипировку, а на пешеходном переходе вести велосипед рядом с собой. Вечерами при поездках надо брать с собой световозвращающие элементы.

Детям вручали познавательные буклеты. Фото городской Госавтоинспекции

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU