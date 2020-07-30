Жительница Саратова осталась без 10 тыс. рублей из-за желания купить иномарку
Жительница Заводского района Саратова стала жертвой интернет-мошенничества.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 31-летняя гражданка увидела объявление о продаже машины марки Kia в соседнем регионе.
Она связалась по указанному номеру с человеком, который предложил ей внести задаток в размере 10 тыс. рублей и дал номер банковской карты.
После перечисления собеседник почему-то перестал отвечать на звонки. Тогда женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU