Жительница Саратова осталась без 10 тыс. рублей из-за желания купить иномарку

30 Июль 2020 2020-07-30T09:50:53+03:00

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Жительница Заводского района Саратова стала жертвой интернет-мошенничества.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 31-летняя гражданка увидела объявление о продаже машины марки Kia в соседнем регионе.

Она связалась по указанному номеру с человеком, который предложил ей внести задаток в размере 10 тыс. рублей и дал номер банковской карты.

После перечисления собеседник почему-то перестал отвечать на звонки. Тогда женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU