В Саратове распространяют фальшивые пятитысячные купюры
Полиция задержала 27-летнего жителя Северо-Кавказского региона и его 31-летнюю сообщницу по подозрению в фальшивомонетничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, они орудовали в Саратове.
Камера видеонаблюдения запечатлела женщину, которая отдала продавцу поддельную пятитысячную купюру. Подлинность даже проверять никто не стал, ей сразу дали сдачу.
Следствие считает, что криминальный дуэт трижды расплачивался фальшивками в разных магазинах. Те признались в приобретении купюр в интернете. Продавца они вживую не видели, а забрали товар из тайника.
Оперативники располагают информацией, что злоумышленники сбыли порядка десяти пятитысячных купюр.
В отношении них возбуждены уголовные дела, мужчина находится под стражей, а его спутница под подпиской о невыезде.
Паре грозит до восьми лет лишения свободы.
Фальшивомонетчики.! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU