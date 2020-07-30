2020-07-30T08:48:46+03:00
Происшествия

В Саратове распространяют фальшивые пятитысячные купюры

Задержаны сбытчики подделок
Дарья Вострикова
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Полиция задержала 27-летнего жителя Северо-Кавказского региона и его 31-летнюю сообщницу по подозрению в фальшивомонетничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, они орудовали в Саратове.

Камера видеонаблюдения запечатлела женщину, которая отдала продавцу поддельную пятитысячную купюру. Подлинность даже проверять никто не стал, ей сразу дали сдачу.

Следствие считает, что криминальный дуэт трижды расплачивался фальшивками в разных магазинах. Те признались в приобретении купюр в интернете. Продавца они вживую не видели, а забрали товар из тайника.

Оперативники располагают информацией, что злоумышленники сбыли порядка десяти пятитысячных купюр.

В отношении них возбуждены уголовные дела, мужчина находится под стражей, а его спутница под подпиской о невыезде.

Паре грозит до восьми лет лишения свободы.

Фальшивомонетчики.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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