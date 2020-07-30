В Саратовской области женщина нанесла смертельный удар в сердце молодому сожителю

30 Июль 2020 2020-07-30T08:44:49+03:00

Ее отправили в колонию на восемь лет

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В Саратовской области осудили 56-летнюю жительницу поселка Духовницкое за смерть сожителя. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Утром 9 апреля 2020 года она и ее 33-летний сожитель отправились на рыбалку, где поругались. Женщина пошла обратно, а вскоре за ней мужчина. Дома они продолжили ссору. Мужчина выбросил телефон гражданки в окно. Та отправилась за ним, а гражданин подпер дверь снаружи. Разозленная злоумышленница схватила нож, сумела приоткрыть дверь и ранила его в сердце, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Скоро потерпевший скончался, а его сожительница побежала к родственникам. Те вызвали полицию.

На суде гражданка во всем созналась. Ее отправили в колонию общего режима на восемь лет. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU