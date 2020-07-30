В Ртищеве рецидивист забил собутыльницу за сексистские высказывания о мужчинах

30 Июль 2020 2020-07-30T08:16:27+03:00

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В Ртищевском районе Саратовской области вынесли приговор ранее судимому 34-летнему местному жителю. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Днем 18 октября 2019 года мужчина в одном из домов райцентра пил вместе хозяином жилища и 39-летней гостьей. Пьяная женщина позволила себе критически отозваться о сильной половине человечества, в ответ на это мужчина ударил ее ногой по голове, из-за чего гражданка упала на пол, а злоумышленник еще раз ударил ее ногой по голове. После этого собутыльники разошлись, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

В больницу потерпевшая не пошла, а 2 ноября в гостях у знакомых почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь, но она умерла в стационаре 5 ноября.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга.

На следствии и суде злоумышленник не признал свою вину. Однако доказательств хватило, чтобы принять решение. Мужчину отправили в колонию строгого режима на десять лет. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU