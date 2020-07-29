На Усть-Курдюмской в ДТП пострадали четыре человека

29 Июль 2020 2020-07-29T18:45:51+03:00

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Сегодня, 29 июля, на Усть-Курдюмской в Саратове случилось ДТП.

- Около дома №1 столкнулись Lada и Fiat, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Врачи скорой помощи осмотрели четырех пострадавших человек, в том числе ребенка

Обстоятельства аварии выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU