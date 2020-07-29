В Саратовской области лучшими телевизионщиками стали осужденные из колонии №5
В Саратовской области выбрали лучшую студию кабельного телевидения в колониях и лучший ролик.
- В конкурсе принимали участие 13 пенитенциарных учреждений. Претенденты на звание лучшей студии кабельного ТВ представили на суд жюри видео на различные тему: от профилактики социально опасных заболеваний и пропаганды здорового образа жизни до выпусков информационных программ и материалов, посвященных 75-летию Великой Победы, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона.
В период распространения коронавируса работа была активизирована и нацелена на выпуск тематических программ.
Победителем регионального этапа конкурса стали участницы студии кабельного телевидения «Парус» из женской колонии №5. Они подготовили ролик об участниках ВОВ — уроженце Вольского района Герое Советского Союза Викторе Талалихине, а также о воевавших родственниках осужденных.
Это видео прошло на следующий этап всероссийского конкурса.
Второе место заняла работа телестудии колонии №10, а третье — колонии №23.
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ИСТОЧНИК KP.RU