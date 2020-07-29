2020-07-29T16:48:53+03:00
Общество

Татьяна Голикова: новый учебный год начнется традиционно в сентябре

Сдвигать сроки учебы из-за пандемии не будут
Дарья Вострикова
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Татьяна Голикова рассказала, когда начнется учебный год для школьниковТатьяна Голикова рассказала, когда начнется учебный год для школьниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый учебный год для российских школьников начнется, как обычно, в сентябре. Об этом сообщили в kp.ru.

- Необходимо провести линейки при соблюдении всех необходимых мер. Что касается вузов, то здесь готовность не 100-процентная — к 1 сентября готовы проводить лекции 92%. В случае необходимости, занятия могут быть перенесены максимум на две недели, — рассказала она на совещании совещания по эпидситуации в России 29 июля.

В Минпросвещения ранее объявляли, что получать знания ребята будут очно, продолжая использовать интернет для образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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