Синоптики рассказали, будет ли сегодня дождь в Саратовской области

30 Июль 2020 2020-07-29T16:01:30+03:00

Жара и сильный ветер будут

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области сегодня, 30 июля, ожидается сильный ветер западного направления и жара.

- Во второй половине дня местами в Правобережье пройдет кратковременный дождь. Порывы ветра усилятся до 13–18 м/с, а температура днем поднимется до +29…+34 градусов, а в южной половине местами до +35…+37 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по данным синоптиков регионального Гидрометцентра.

При этом в Саратове дождей не ожидается, а столбик термометра останется на отметке +31…+33.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU