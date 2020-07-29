Саратовцев предупреждают о жаре и сильном ветре в четверг
Температура поднимется +35…+37 градусов
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В Саратовской области завтра, 30 июля, ожидается сильная жара и ветер.
- Местами по региону и в Саратове западный ветер усилится до 15–18 м/с, а на юге поднимется температура — до +35…+37 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.
При этом до 2 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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ИСТОЧНИК KP.RU