2020-07-29T15:06:45+03:00
Происшествия

Фура перевернулась на въезде в Саратов

Авария случилась на Вольском тракте [видео]
Екатерина Семенова
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Фура перевернулась на бок.

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На окраине Саратова перевернулась фура.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария случилась на Вольском тракте.

Возле стелы «Саратов» грузовой автомобиль развернуло и опрокинуло. Однако тягач остался цел.

ДТП случилось на въезде в Саратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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