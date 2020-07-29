Фура перевернулась на въезде в Саратов

29 Июль 2020 2020-07-29T15:06:45+03:00

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На окраине Саратова перевернулась фура.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария случилась на Вольском тракте.

Возле стелы «Саратов» грузовой автомобиль развернуло и опрокинуло. Однако тягач остался цел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/793293" frameborder="0"></iframe> ДТП случилось на въезде в Саратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU