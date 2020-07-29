Фура перевернулась на въезде в Саратов
Авария случилась на Вольском тракте [видео]
Фура перевернулась на бок.
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На окраине Саратова перевернулась фура.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария случилась на Вольском тракте.
Возле стелы «Саратов» грузовой автомобиль развернуло и опрокинуло. Однако тягач остался цел.
ДТП случилось на въезде в Саратов.
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ИСТОЧНИК KP.RU