В Саратове отменили массовое празднование Курбан-байрама
В Саратовской области не будет проходить массовых празднований Курбан-байрама.
Как сообщили в Духовном управлении мусульман Саратовской области, муфтий Мукаддас Бибарсов заявил, что в 2020 году также не будет проводиться всеобщий праздничный намаз в Саратовской соборной мечети.
В связи с жесткими ограничениями из-за распространения коронавируса во время трансляции праздничной хутбы в мечети будут присутствовать люди, но ограниченное количество.
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ИСТОЧНИК KP.RU