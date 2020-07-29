В Саратове отменили массовое празднование Курбан-байрама

29 Июль 2020 2020-07-29T14:46:28+03:00

Во время трансляции праздничной хутбы в мечети будет мало людей

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В Саратовской области не будет проходить массовых празднований Курбан-байрама.

Как сообщили в Духовном управлении мусульман Саратовской области, муфтий Мукаддас Бибарсов заявил, что в 2020 году также не будет проводиться всеобщий праздничный намаз в Саратовской соборной мечети.

В связи с жесткими ограничениями из-за распространения коронавируса во время трансляции праздничной хутбы в мечети будут присутствовать люди, но ограниченное количество.

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ИСТОЧНИК KP.RU