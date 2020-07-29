Пожилая жительница Аткарска получила срок за два килограмма травы

29 Июль 2020 2020-07-29T14:19:06+03:00

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Суд признал 59-летнюю жительницу Аткарска виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, сентябрьской ночью 2019 года она нарвала на улице почти два килограмма травы, покрошила ее и хранила у себя дома.

Во время обыска вещество изъяли.

Женщина получила год условного срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU