Пожилая жительница Аткарска получила срок за два килограмма травы
Женщина нарвала ее на улице
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Суд признал 59-летнюю жительницу Аткарска виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, сентябрьской ночью 2019 года она нарвала на улице почти два килограмма травы, покрошила ее и хранила у себя дома.
Во время обыска вещество изъяли.
Женщина получила год условного срока.
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ИСТОЧНИК KP.RU