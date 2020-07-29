2020-07-29T14:27:29+03:00
Происшествия

Под Саратовом женщина потеряла 8 тыс. рублей из-за желания угостить ребенка мороженым

Подросток снял деньги с ее карты
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Расследование уголовного дела в отношении 14-летнего мальчика, который украл деньги у женщины в Балаковском районе, подошло к концу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия, 28 марта 2020 года он гулял со своей мамой и ее знакомой у парка в селе Натальино. Последняя очень хотела угостить парня мороженым, но наличных денег у нее не было. Тогда женщина дала мальчику банковскую карту для покупки.

В голове у подростка родился коварный план: он снял с карты 8 тыс. рублей и потратил их на себя.

Позже женщина обнаружила пропажу средств и сообщила в полицию.

Правоохранители нашли предполагаемого вора — юношу, который во всем признался.

Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове начали отлавливать бездомных собак
Фура перевернулась на въезде в Саратов
СГЮА стала вузом-партнером интегрированной образовательной программы
В Саратове отменили массовое празднование Курбан-байрама
Штаб Западного военного округа проводит проверку после гибели солдата в Саратове
Пожилая жительница Аткарска получила срок за два килограмма травы
Под Саратовом женщина потеряла 8 тыс. рублей из-за желания угостить ребенка мороженым
Министр образования хочет встретиться с желающими митинговать родителями Саратова
Жителям Сторожевки не стали отключать воду
Депутатское место Дегтярева в Госдуме занял депутат из Саратова
На двух парней в Марксе завели дело из-за нападения на полицейских у кафе «Алмаз»
Росгвардейцы задержали серийного вора из супермаркетов
С детской площадки в Елшанке украли резиновое покрытие
Саратовские справедливороссы рассказали, как победить бедность