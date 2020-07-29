Под Саратовом женщина потеряла 8 тыс. рублей из-за желания угостить ребенка мороженым

29 Июль 2020 2020-07-29T14:27:29+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении 14-летнего мальчика, который украл деньги у женщины в Балаковском районе, подошло к концу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия, 28 марта 2020 года он гулял со своей мамой и ее знакомой у парка в селе Натальино. Последняя очень хотела угостить парня мороженым, но наличных денег у нее не было. Тогда женщина дала мальчику банковскую карту для покупки.

В голове у подростка родился коварный план: он снял с карты 8 тыс. рублей и потратил их на себя.

Позже женщина обнаружила пропажу средств и сообщила в полицию.

Правоохранители нашли предполагаемого вора — юношу, который во всем признался.

Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU