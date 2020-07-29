Росгвардейцы задержали серийного вора из супермаркетов

29 Июль 2020 2020-07-29T12:04:06+03:00

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В Кировском районе Саратова сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего местного жителя, которого подозревают в серии краж.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Его задержали после воровства из торговой точки на улице Навашина. Администратор магазина узнал частого гостя, который попадал на видеокамеру.

Выяснилось, что задержанного не раз привлекали к ответственности за хищения. Мужчину передали сотрудникам полиции, на него завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU