С детской площадки в Елшанке украли резиновое покрытие
С детской площадки у дома на Таганрогской, 5 в поселке Елшанка украли резиновое покрытие.
- Совсем недавно была приведена в нормативное состояние детская площадка на улице Малая Елшанская, уложено резиновое покрытие, но видно кому-то оно важнее в частном секторе или у себя во дворе, — заявили в аккаунте общественного совета поселка в Instagram.
Жители Елшанки попросили очевидцев преступления сообщить об этом им в Direct.
Администрация Ленинского района также в соцсети отметила, что направила в отдел полиции письмо о выявлении обстоятельств кражи.
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ИСТОЧНИК KP.RU