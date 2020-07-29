С детской площадки в Елшанке украли резиновое покрытие

29 Июль 2020 2020-07-29T12:04:04+03:00

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С детской площадки у дома на Таганрогской, 5 в поселке Елшанка украли резиновое покрытие.

- Совсем недавно была приведена в нормативное состояние детская площадка на улице Малая Елшанская, уложено резиновое покрытие, но видно кому-то оно важнее в частном секторе или у себя во дворе, — заявили в аккаунте общественного совета поселка в Instagram.

Жители Елшанки попросили очевидцев преступления сообщить об этом им в Direct.

Администрация Ленинского района также в соцсети отметила, что направила в отдел полиции письмо о выявлении обстоятельств кражи.

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ИСТОЧНИК KP.RU