Владелец яркого Hyundai из Саратова погасил долги после ареста иномарки
В Саратове владелец желтого Hyundai 2005 года выпуска задолжал по штрафам ГИБДД около 80 тыс. рублей.
- Долг в 80 тыс. рублей 36-летний мужчина накопил и не погасил. В отношении него возбудили 68 исполнительных производств. После этого иномарку арестовали и оставили нарушителю на ответственное хранение, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области.
Уже на следующий день должник отыскал деньги и все погасил.
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ИСТОЧНИК KP.RU