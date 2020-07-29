Владелец яркого Hyundai из Саратова погасил долги после ареста иномарки

29 Июль 2020 2020-07-29T11:40:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове владелец желтого Hyundai 2005 года выпуска задолжал по штрафам ГИБДД около 80 тыс. рублей.

- Долг в 80 тыс. рублей 36-летний мужчина накопил и не погасил. В отношении него возбудили 68 исполнительных производств. После этого иномарку арестовали и оставили нарушителю на ответственное хранение, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

Уже на следующий день должник отыскал деньги и все погасил.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU