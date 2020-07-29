В Саратовской области от коронавируса скончался 68-летний мужчина
В Саратовской области от коронавируса скончался 68-летний мужчина.
- У него была тяжелая двусторонняя полисегментарная пневмония, а также сердечно-сосудистые заболевания и хронический панкреатит, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве.
Мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии, его перевели на ИВЛ, но он все же скончался.
Скончавшийся пациент стал 57-м умершим от коронавируса в области.
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ИСТОЧНИК KP.RU