Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области уходит на самоизоляцию из-за коронавируса

29 Июль 2020 2020-07-29T12:22:35+03:00

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Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней уходит на самоизоляцию из-за коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в аппарате омбудсмена, в понедельник, 27 июля, проводился рейд, после которого одного из участников госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Все контактные должны самоизолироваться. Из-за этого отменяются рейды, организованные в ближайшие дни Уполномоченным по правам ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU