Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области уходит на самоизоляцию из-за коронавируса
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней уходит на самоизоляцию из-за коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в аппарате омбудсмена, в понедельник, 27 июля, проводился рейд, после которого одного из участников госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Все контактные должны самоизолироваться. Из-за этого отменяются рейды, организованные в ближайшие дни Уполномоченным по правам ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU