Житель Пензы получил в Саратове десять лет колонии за забитого до смерти собутыльника

29 Июль 2020 2020-07-29T10:42:21+03:00

Житель Пензы избил собутыльника и оставил умирать в квартире Фото: СУ СКР по Саратовской области

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В Кировском районе Саратова осудили 58-летнего жителя Пензы. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- В начале марта 2020 года 54-летний мужчина пригласил к себе в квартиру на улице Артиллерийская пожить приятеля, переехавшего в Пензу и изредка приезжавшего в Саратов повидаться с родственниками. С того же времени они вместе стали пить, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Во время очередного застолья 29 марта они начали ругаться. Гость стал упрекать хозяина в отсутствии должного внимания и заботы к недавно скончавшейся матери.

Во время ссоры пензенец избил товарища кулаком по голове и груди, положил на кровать и ушел. Вскоре он понял, что натворил, и 1 апреля пришел к тому дому и начал выведывать у местных жителей, не видели ли они мужчину.

Бдительная соседка сообщила обо всем участковому, тот проверил жилище и нашел труп хозяина.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника. На суде он признал вину и раскаялся.

Мужчину отправили на десять лет в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU