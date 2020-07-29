2020-07-29T10:18:24+03:00
Происшествия

Мошенник из Саратова обманул людей со всей России при продаже деталей от компьютера

Он обогатился на 250 тыс. рублей
Ольга Симонова
Поделиться:
Саратовец почти два года обманывал людей со всей России. Фото городского УМВДСаратовец почти два года обманывал людей со всей России. Фото городского УМВД
Изменить размер текста:

Саратовец обманул людей со многих регионов России при продаже компьютерных комплектующих.

- Следствие считает, что с 1 марта 2018 по 4 декабря 2019 года 27-летний мужчина размещал на одном из сайтов в интернете объявления. Покупатели откликались, он им заявлял, что готов отправить товар после оплаты, а получив деньги — удалял объявления и снимал в банкомате деньги. Гражданин успел обмануть 41 человека на общую сумму 250 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Полицейские задержали злоумышленника, изъяли у него компьютер, сотовый телефон, более 60 «симок» и около 20 банковских карт.

Дело в отношении мужчины будет рассматривать Ленинский районный суд.

А тем временем полиция напоминает, что при большой сумме покупки нужно просить наложенный платеж и не делать предоплат. Также нельзя передавать данные карты на обратной стороне и коды из СМС. Тем более нельзя выполнять в банкомате действия, которые вам диктуют посторонние.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове начали отлавливать бездомных собак
Фура перевернулась на въезде в Саратов
СГЮА стала вузом-партнером интегрированной образовательной программы
В Саратове отменили массовое празднование Курбан-байрама
Штаб Западного военного округа проводит проверку после гибели солдата в Саратове
Пожилая жительница Аткарска получила срок за два килограмма травы
Под Саратовом женщина потеряла 8 тыс. рублей из-за желания угостить ребенка мороженым
Министр образования хочет встретиться с желающими митинговать родителями Саратова
Жителям Сторожевки не стали отключать воду
Депутатское место Дегтярева в Госдуме занял депутат из Саратова
На двух парней в Марксе завели дело из-за нападения на полицейских у кафе «Алмаз»
Росгвардейцы задержали серийного вора из супермаркетов
С детской площадки в Елшанке украли резиновое покрытие
Саратовские справедливороссы рассказали, как победить бедность