Мошенник из Саратова обманул людей со всей России при продаже деталей от компьютера

29 Июль 2020 2020-07-29T10:18:24+03:00

Саратовец почти два года обманывал людей со всей России. Фото городского УМВД

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Саратовец обманул людей со многих регионов России при продаже компьютерных комплектующих.

- Следствие считает, что с 1 марта 2018 по 4 декабря 2019 года 27-летний мужчина размещал на одном из сайтов в интернете объявления. Покупатели откликались, он им заявлял, что готов отправить товар после оплаты, а получив деньги — удалял объявления и снимал в банкомате деньги. Гражданин успел обмануть 41 человека на общую сумму 250 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Полицейские задержали злоумышленника, изъяли у него компьютер, сотовый телефон, более 60 «симок» и около 20 банковских карт.

Дело в отношении мужчины будет рассматривать Ленинский районный суд.

А тем временем полиция напоминает, что при большой сумме покупки нужно просить наложенный платеж и не делать предоплат. Также нельзя передавать данные карты на обратной стороне и коды из СМС. Тем более нельзя выполнять в банкомате действия, которые вам диктуют посторонние.

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ИСТОЧНИК KP.RU