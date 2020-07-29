Саратовец не смог откупиться от полицейского за пьяную прогулку
Расследование уголовного дела в отношении 30-летнего саратовца, который пытался подкупить полицейского, завершено.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 15 июля 2020 года около 12:00 пьяного мужчину остановили полицейские.
Он отправился с ними для составления протокола в передвижной пункт полиции. Гражданину не хотелось нести ответственность и он сунул правоохранителю 2 тыс. рублей, чтобы избежать последствий.
Мужчине пояснили, что он нарушает закон, но он продолжал требовать, чтобы его деньги взяли.
Его действия пресекли, о них сообщили следователям.
Злоумышленник признал свою вину. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU