2020-07-29T09:52:18+03:00
Происшествия

Саратовец не смог откупиться от полицейского за пьяную прогулку

Теперь отвечать за взятку придется в суде
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела в отношении 30-летнего саратовца, который пытался подкупить полицейского, завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 15 июля 2020 года около 12:00 пьяного мужчину остановили полицейские.

Он отправился с ними для составления протокола в передвижной пункт полиции. Гражданину не хотелось нести ответственность и он сунул правоохранителю 2 тыс. рублей, чтобы избежать последствий.

Мужчине пояснили, что он нарушает закон, но он продолжал требовать, чтобы его деньги взяли.

Его действия пресекли, о них сообщили следователям.

Злоумышленник признал свою вину. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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