Безработный рецидивист угнал Mercedes-Benz у саратовца

29 Июль 2020 2020-07-29T09:46:31+03:00

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Полиция поселка Солнечный раскрыла угон у 31-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 28 июня с 00:40 до 2:30 кто-то ехал на его Mercedes-Benz е200 сdi черного цвета.

Машину обнаружили в 2:35 у дома №111 на Городской улице областного центра и поместили на автостоянку полиции.

Вчера, 28 июля, предполагаемого угонщика задержали. Им оказался 32-летний безработный рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU