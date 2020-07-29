Безработный рецидивист угнал Mercedes-Benz у саратовца
Полиция поселка Солнечный раскрыла угон у 31-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 28 июня с 00:40 до 2:30 кто-то ехал на его Mercedes-Benz е200 сdi черного цвета.
Машину обнаружили в 2:35 у дома №111 на Городской улице областного центра и поместили на автостоянку полиции.
Вчера, 28 июля, предполагаемого угонщика задержали. Им оказался 32-летний безработный рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU