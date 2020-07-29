В Саратове мошенники обманули согласившегося подвезти иностранцев таксиста

29 Июль 2020 2020-07-29T09:43:44+03:00

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В Саратове на уловки мошенников повелся 51-летний таксист.

- Мужчине поступил заказ отвезти людей из облцентра в аэропорт. Неизвестный позвонил и предложил оплатить поездку заранее, так как пассажирами будут двое иностранцев. Для перевода денег он попросил номер карты и коды из СМС, но вместо денег водитель лишился 14 950 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Полиция возбудила дело по факту мошенничества. Правоохранители просят граждан никому не сообщать секретные коды и пароли от банковских карт и не совершать действий в банкомате по указке посторонних.

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ИСТОЧНИК KP.RU