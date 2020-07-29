В Саратове поймали находившегося в федеральном розыске мужчину

29 Июль 2020 2020-07-29T09:38:46+03:00

Гражданин не хотел ходить на обязательные работы

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Вчера днем, 28 июля, сотрудники Росгвардии у дома №140 на Мясницкой улице в Волжском районе Саратова задержали находящегося в федеральным розыске мужчину.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, его нашли по приметам.

Гражданин уклонялся от обязательных работ, которые ему назначил суд. Теперь его передали сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU