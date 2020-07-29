В Саратове поймали находившегося в федеральном розыске мужчину
Вчера днем, 28 июля, сотрудники Росгвардии у дома №140 на Мясницкой улице в Волжском районе Саратова задержали находящегося в федеральным розыске мужчину.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, его нашли по приметам.
Гражданин уклонялся от обязательных работ, которые ему назначил суд. Теперь его передали сотрудникам полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU