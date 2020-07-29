В Калининском районе нашли труп с травмированной головой
Вчера вечером, 28 июля, в Калининском районе Саратовской области нашли труп.
- В частном доме в селе Широкий Уступ обнаружили тело 51-летнего хозяина жилища. У мужчины была травма в области головы, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Следователи осмотрели место происшествия и труп и организовали доследственную проверку.
Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти, проводятся и другие мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU