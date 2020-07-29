В Балакове сгорели две иномарки

29 Июль 2020 2020-07-29T09:52:06+03:00

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Сегодня, 29 июля, в 2:44 десять пожарных и две единицы техники выехали тушить иномарки на Степную улицу в Балакове.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, полыхали Skoda Octavia и Hyundai Elantra.

Возгорание на площади 3 кв. м ликвидировано, его причина устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU