В Балакове сгорели две иномарки
Машины тушили десять пожарных
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Сегодня, 29 июля, в 2:44 десять пожарных и две единицы техники выехали тушить иномарки на Степную улицу в Балакове.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, полыхали Skoda Octavia и Hyundai Elantra.
Возгорание на площади 3 кв. м ликвидировано, его причина устанавливается.
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ИСТОЧНИК KP.RU