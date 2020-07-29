2020-07-29T09:33:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели еще 98 человек

Общее число зараженных составило 9 209, а выздоровевших — 5 469
Ольга Симонова
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Распространение коронавируса в Саратовской областиРаспространение коронавируса в Саратовской области
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В Саратовской области сегодня утром, 29 июля, стало известно о еще 98 случаях заболевания коронавирусом.

- Общее число зараженных составило 9 209, а выздоровевших — 5 469. При этом за сутки вылечились больше, чем заразились, — 100 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Больше всего заболевших за сутки в Саратове — 34, в Энгельсском районе 21, в Балаковском — девять. Еще в 14 районах — по пять и меньше случаев.

Основная часть больных — это люди старше 60, таких 40 человек. Также заболели двое детей до 14 лет.

Неизвестно где подхватили коронавирус 84 пациента, у них неустановленный источник заражения, 13 человек заболели COVID-19 контактным путем, один прибыл с другой территории с симптомами ОРВИ.

При этом у чуть больше половины, 53 пациентов, коронавирус протекает с пневмонией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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