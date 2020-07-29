Мужчина сжег дом в Саратове с женой, матерью и отцом из-за ревности

29 Июль 2020 2020-07-29T08:40:25+03:00

Пожар на Вольской произошел в августе 2019 года Фото: СУ СКР по Саратовской области

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В Октябрьском районе Саратова будут судить 33-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве трех лиц, в том числе лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, и в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

По версии следствия, преступление произошло вечером 21 августа 2019 года. 32-летний мужчина пил в своем доме на Вольской, 8, где также жили его жена и родители.

- Чрезмерное количество алкоголя обострило ревность гражданина к супруге, и он решил с ней расправиться. Около 23 часов он поджег зажигалкой мусор в помещении чулана под лестницей на первом этаже и ушел, оставив спящих жителей внутри, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Пожарные извлекли из здания 35-летнюю супругу злоумышленника, 55-летнего отца и 50-летнюю мать, являющуюся инвалидом. Однако все они скончались: жена и отец в машине скорой помощи, а мать мужчины — в больнице.

Полиция поймала поджигателя. Его отправили под стражу, мужчина во всем сознался. Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU