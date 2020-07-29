Под Энгельсом мужчина на ВАЗе опрокинулся и попал в больницу

29 Июль 2020 2020-07-29T09:02:24+03:00

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Вчера, 28 июля, в 20:20 на 383-м км трассы, ведущей из Самары в Волгоград, в Энгельсском районе опрокинулся 30-летний водитель ВАЗ-21099.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего потерял управление и слетел с дороги.

В результате аварии мужчину госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU