Под Энгельсом мужчина на ВАЗе опрокинулся и попал в больницу
Водитель решил проехаться на большой скорости
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Вчера, 28 июля, в 20:20 на 383-м км трассы, ведущей из Самары в Волгоград, в Энгельсском районе опрокинулся 30-летний водитель ВАЗ-21099.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего потерял управление и слетел с дороги.
В результате аварии мужчину госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU