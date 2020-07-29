Из горящей сауны в Саратове эвакуировали трех человек

29 Июль 2020 2020-07-29T08:10:43+03:00

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В Саратове сегодня утром, 29 июля, загорелась сауна.

- Поступил сигнал о пожаре в трехэтажном здании на Соколовой, 372. Загорелась гидроизоляция, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС области.

Из сауны эвакуировали трех человек. Никто не пострадал. По предварительным данным, площадь пожара составила 5 кв. м.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/793185" frameborder="0"></iframe> Пожар в Сауне на Соколовой. Саратов 29.07.20.

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ИСТОЧНИК KP.RU