Из горящей сауны в Саратове эвакуировали трех человек
В Саратове сегодня утром, 29 июля, загорелась сауна.
- Поступил сигнал о пожаре в трехэтажном здании на Соколовой, 372. Загорелась гидроизоляция, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС области.
Из сауны эвакуировали трех человек. Никто не пострадал. По предварительным данным, площадь пожара составила 5 кв. м.
Пожар в Сауне на Соколовой. Саратов 29.07.20.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU