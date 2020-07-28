В Саратове создадут единую лабораторную службу с доступными анализами

28 Июль 2020 2020-07-28T19:42:19+03:00

Она будет организована на базе медучреждений города

Изменить размер текста: A A

В Саратове будет создана единая лабораторная служба.

Как сообщил на заседании Координационного совета министр здравоохранения региона Олег Костин, проект уже находится в работе.

По его словам, она будет создана на базе девяти медучреждений города. Единая лабораторная служба призвана повысить доступность анализов для населения. Она снизит их стоимость, расширит спектр исследований, сократит сроки проведения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU