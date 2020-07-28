В Саратове создадут единую лабораторную службу с доступными анализами
В Саратове будет создана единая лабораторная служба.
Как сообщил на заседании Координационного совета министр здравоохранения региона Олег Костин, проект уже находится в работе.
По его словам, она будет создана на базе девяти медучреждений города. Единая лабораторная служба призвана повысить доступность анализов для населения. Она снизит их стоимость, расширит спектр исследований, сократит сроки проведения.
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ИСТОЧНИК KP.RU