2020-07-28T18:27:07+03:00
Общество

Роспотребнадзор сообщил о намерении привить 60% населения Саратовской области

Жесткое соблюдение масочного режима в общественном транспорте снова рекомендовано санитарными врачами
Екатерина Семенова
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Обязательное использование масок в общественном транспорте является одной и рекомендаций Роспотребнадзора, которые снова направлены в правительство Саратовской области. Об этом на заседании координационного совета сообщила главный санитарный врач региона Ольга Кожанова.

Также Кожанова напомнила, что скоро начнется сезон заболевания гриппом и ОРВИ. В это время также необходимы профилактические меры — масочный режим, дезинфекция и т. д.

В преддверии сезонной заболеваемости сегодня Анна Попова, главный санитарный врач России заявила, что готовится постановление — поставлена задача вакцинации по гриппу не менее 60% населения страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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