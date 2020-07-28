Роспотребнадзор сообщил о намерении привить 60% населения Саратовской области

28 Июль 2020 2020-07-28T18:27:07+03:00

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Обязательное использование масок в общественном транспорте является одной и рекомендаций Роспотребнадзора, которые снова направлены в правительство Саратовской области. Об этом на заседании координационного совета сообщила главный санитарный врач региона Ольга Кожанова.

Также Кожанова напомнила, что скоро начнется сезон заболевания гриппом и ОРВИ. В это время также необходимы профилактические меры — масочный режим, дезинфекция и т. д.

В преддверии сезонной заболеваемости сегодня Анна Попова, главный санитарный врач России заявила, что готовится постановление — поставлена задача вакцинации по гриппу не менее 60% населения страны.

ИСТОЧНИК KP.RU