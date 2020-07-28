Валерий Радаев: Ощущение, что у властей сформировался иммунитет к критике

28 Июль 2020 2020-07-28T18:20:19+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал власти в районах.

На заседании Координационного совета он особо остановился на прошедшем две недели назад урагане. Однако до сегодняшнего времени не поданы документы по компенсации.

- Только Краснокутский район уложился в поставленные сроки, частично представив документацию. В наиболее пострадавших районах остаются раскрытыми школы и три больницы. Ситуация – недопустимая. Почему такая нерасторопность? Что помешало главам эффективно и профессионально сработать? У меня складывается такое ощущение, что у некоторых представителей власти сформировался устойчивый иммунитет к критике. Ничем другим не могу объяснить равнодушие и неспособность решать вопросы, имеющие высокую социальную значимость, — заявил глава региона.

Валерий Радаев напомнил, что о том же говорил во время недавнего визита в области председатель Государственной думы Вячеслава Володина.

- И говорил, надо признаться, достаточно жестко, делая упор на качестве работы как исполнителей, непосредственно занимающихся объектами, так и управленческого звена. Стало уже привычкой все провалы списывать на дефицит средств. Так не пойдет. По районам, пострадавшим от урагана, жду объяснений от глав. В течение трех дней все документы должны быть представлены, — заявил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU