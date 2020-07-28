Жительница Саратова осталась без денег при продаже платья

28 Июль 2020 2020-07-28T16:50:10+03:00

У гражданки с карты сняли свыше 22 тыс. рублей

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В отдел полиции Саратова обратилась 42-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она нашла на сайте в интернете объявление о продаже платья. С ней связался покупатель и предложил заключить онлайн-сделку.

Та согласилась и перешла по ссылке, которую ей прислал неизвестный.

Она ввела данные двух банковских карт, после чего лишилась свыше 22 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU