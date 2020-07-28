Жительница Саратова осталась без денег при продаже платья
В отдел полиции Саратова обратилась 42-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она нашла на сайте в интернете объявление о продаже платья. С ней связался покупатель и предложил заключить онлайн-сделку.
Та согласилась и перешла по ссылке, которую ей прислал неизвестный.
Она ввела данные двух банковских карт, после чего лишилась свыше 22 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU