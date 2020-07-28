В садах Саратова объявили карантин из-за бешеной лисы

28 Июль 2020 2020-07-28T15:45:11+03:00

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В садовом некоммерческом товариществе «Южный-1» Саратова объявлен карантин. Об этом гласит постановление за подписью губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Ограничительные меры введены из-за бешеной лисы, которая пала на участке №49.

Они установлены с 24 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU