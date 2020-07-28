В садах Саратова объявили карантин из-за бешеной лисы
Ограничительные меры введены с 24 июля
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В садовом некоммерческом товариществе «Южный-1» Саратова объявлен карантин. Об этом гласит постановление за подписью губернатора Саратовской области Валерия Радаева.
Ограничительные меры введены из-за бешеной лисы, которая пала на участке №49.
Они установлены с 24 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU